النشرة: شاحنة نفايات تصدم عاملا فلسطينيا عن طريق الخطأ بمعمل صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان الفلسطيني (إبراهيم ر.) توفى في حادث عمل عندما صدمته شاحنة نفايات عن طريق الخطأ بسبب عطل طرأ عليها، داخل معمل معالجة النفايات في صيدا وحضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة.

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