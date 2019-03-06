أعلن المكتب الإعلامي لعضو "كتلة المستقبل" النائبة المطعون في نيابتها ديما جمالي، ردًّا على ما تتناوله بعض الأقلام والصحف بشأن إعادة ترشيحها للانتخابات الفرعية، "أنّنا نستغرب ما جاء في التحليلات الصحافية والمواقع الإخبارية حول خياراتنا الانتخابية، ونعلن أنّنا ماضون في الترشح، متّكلين على الله أوّلًا، وعلى محبّة ناخبينا الّتي تشكّل الرصيد الأوّل لنا".
وركّز في بيان، على أنّه "لا يفوتنا أن نذكر أنّنا راسخون في تحالفنا مع من يمثّل قناعاتنا وخطّنا السياسي، الّذي سقطت على دربه ثلة من خيرة الشهداء"، مؤكّدًا "أنّنا لسنا في وارد الدخول في مساومات ومزايدات، وأحلاف انتخابية ظرفية لا تشبهنا أيًّا كان الثمن".
ولفت المكتب إلى "أنّنا نجدّد مناشدتنا أهلنا في طرابلس، المشاركة بكثافة في الاستحقاق الإنتخابي، والتصويت لمن يرونه ممثّلًا بقناعاتهم، ووفيًّا لمبادئهم ومصالحهم؛ وعهدنا لهم أنّنا سنبقى على الدوام إلى جانبهم لما فيه خير المدنية ورفاه أهلها".
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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: ماضون بترشيحنا ونناشد الطرابلسيين للمشاركة بكثافة في الاستحقاق الإنتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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