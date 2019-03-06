الحواط: لغاية اليوم لا توجد خطة حقيقية لانشاء معامل للكهرباء وهذا الملف يستوجب وقف الهدر

اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط الى اننا "شركاء حقيقيون بادارة الحكم الحكيم السليم عبر سياسة عصر النفاقات واقفال كافة مزاريب التهريب وذلك من خلال الموازنة". اضاف "لغاية اليوم لا توجد خطة حقيقية لانشاء معامل للكهرباء وهذا الملف يستوجب وقف الهدر"، وشدد على "الحرص على المصالحات مع الجميع ضمن الثوابت والخلاف مع أي مكون لا يعني القطيعة بمن فيهم حزب الله الذي نلتقي معه بملفات معيشية، ولبنان امام مفترق خطير اما الاصلاح واما على الدنيا السلام".

ولفت حواط في حديث تلفزيوني، الى انه لا يجب تقديم التسهيلات لأحد واسرائيل حكما هي عدو، ولكن النظام السوري اظهر عدائية واضحة تجاه لبنان، كما ان السوريين نكلوا بالشعب اللبناني وعودتهم إلى المجتمع العربي عائد لجامعة دول العربية وتجربتنا مع النظام السوري في لبنان غير مشجعة. واكد اننا "لا نتدخل في شؤون الدول الاخرى وبدورنا لن نقبل تدخل الدول الاخرى في شؤوننا، وممارسات النظام السوري خلال احتلاله للبنان سيئ جدا".