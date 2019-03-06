عمال شركة "لافاجيت" يعلقون إضرابهم

علق عمال شركة "لافاجيت" إضرابهم فيما كانت بدأت شوارع مدينة طرابلس تغرق بالنفايات تزامنا مع اليوم الأول من إلاضراب . وأوضح العمال المعتصمون أمام مبنى الشركة أنهم لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر بسبب عجز الشركة عن سداد المستحقات ونتيجة تأخر وزارة المال في سداد أموال الشركة لديها. وقد انطلقت آليات الشركة إلى مدن طرابلس والميناء والقلمون والبداوي لأستئناف أعمال الجمع.

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