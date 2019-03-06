وزير الهجرة المصرية تصل إلى لبنان تلبية لدعوة من الجامعة العربية

وصلت قبل ظهر اليوم الى مطار بيروت الدولي وزيرة الدولة للهجرة في الجمهورية العربية المصرية نبيلة مكرم، تلبية لدعوة من الجامعة العربية في بيروت للتعرف على انشطة الجامعة والالتقاء بالاساتذة، اضافة الى مشاركتها في مؤتمر "المرأة على الحدود" الذي تنظمه وزارة التنمية الادارية.

واعتبرت الوزيرة المصرية لدى وصولها الى صالون الشرف في المطار حيث كان في استقبالها السفير المصري في لبنان نزيه النجاري ورئيس الجامعة العربية في بيروت الدكتور عمر العدوي، ان زيارتها الى الجامعة هي "من اهم تكليفات القيادة السياسية بالتواصل مع الجالية المصرية في كل مكان". وعبرت عن سعادتها بالمجيء الى لبنان "للتعرف على انشطة الاساتذة المصريين وتواصلهم مع المجتمع اللبناني".

وتوجهت بالتحية والتقدير الى النجاري وحرمه على "جهودهما وتعبهما لإعداد برنامج منظم للزيارة وانجاحها والتواصل مع اعضاء الجالية المصرية في لبنان". واعتبرت مكرم ان مشاركتها في "مؤتمر المرأة على الحدود" مع "الوزيرة الصديقة مي شدياق يعطي بعدا آخر للزيارة".

وتوجهت بالتحية للدولة اللبنانية "بانضمام اربع سيدات الى الحكومة الجديدة وخاصة تولي الوزيرة ريا الحسن مسؤولية وزارة الداخلية لافتة الى أن "هذا امر غير مسبوق في الوطن العربي".