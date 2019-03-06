البعث يقرر إزالة كافة الحواجز الإسمنتية أمام مبنى القيادة برأس النبع

أعلن عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي رئيس لجنة التنسيق والإرتباط محمد شاكر القواس أن القيادة القطرية للحزب قررت فتح الطريق أمام مبنى القيادة في بيروت منطقة رأس النبع وإزالة كافة الحواجز الإسمنتية والحديدية انسجاماً مع الإنفراجات الأمنية الحالية التي يعيشها لبنان وتسهيلاً لحركة المواطنين وتنقلاتهم ، طالباً من الجهات المختصة أخذ العلم وإجراء كل ما تراه مناسباً.

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