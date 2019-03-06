النشرة: عدوان اعترض على عدم اعتماد معايير واضحة بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأنّ "عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، ركّز على أنّه لم يتمّ اعتماد معيار واحد وواضح في موضوع قبول ترشّح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وأوضحت أنّه "لفت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنّ هناك جزءًا يتعلّق بمخالفة الدستور والقانون، معترضًا على هذا الموضوع".