النشرة: تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق محور الوزاني- المجيدية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يُسجّل في هذه الأثناء تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "MK" دون طيار، فوق محور الوزاني- المجيدية، حيث تعمد إلى اختراق حرمة الأجواء اللبنانية".

وأوضح أنّ "في الجانب اللبناني، تُسجّل دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".