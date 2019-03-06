النشرة: تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق محور الوزاني- المجيدية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يُسجّل في هذه الأثناء تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "MK" دون طيار، فوق محور الوزاني- المجيدية، حيث تعمد إلى اختراق حرمة الأجواء اللبنانية".
وأوضح أنّ "في الجانب اللبناني، تُسجّل دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
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