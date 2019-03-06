أمين الجميل خلال ملتقى السليمانية: الحوكمة الرشيدة أساس لبناء الوطن

لفت رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، إلى أنّ "ما يعاني منه العراق، يعاني منه لبنان ودول عدّة، ونحن نعتبر العراق بيتنا، وأنا اختبرت ذلك خلال زياراتي إلى العراق".

وشدّد في كلمة له خلال ملتقى السليمانية السادس، تحت شعار "العراق ودول الجوار نحو نظام إقليمي جديد"، على "وجوب أن يكون التنوّع خلّاقًا وبناءً"، مؤكّدًا أنّ "قضية النأي بالنفس مهمّة جدًّا، ويجب استخدام العلاقات الخارجية بشكل إيجابي، وتثميره باتجاه علاقات خارجية أفضل".

وركّز الجميل على أنّ "الحوكمة الرشيدة، هي أساس لبناء الوطن والمواطن، ولا نموّ وتطوّرًا من دونها، وهي شرط أساسي لنمو البلد واستقلاله". وأوضح "أنّنا شعرنا أنّ هناك نقلة نوعية في العراق مؤخّرًا لتحقيق هذه الأهداف، وبقدر ما العراق استقرّ وعاد إلى دوره الطبيعي، بقدر ما المنطقة العربية استقرّت".

وبيّن "أنّنا بحاجة إلى عراق موحّد وقوي ومتعافى".