كنعان: لماذا لم تصل الحسابات المالية الى المجلس النيابي ولجنة المال بعد؟

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الى ان "تعميم تهمة الفساد يغطيه، فيما العمل على كشفه والاصلاح والمحاسبة الجدّية يجنبنا الوصول الى النتائج نفسها".

وطالب كنعان في بداية الجلسة التسريعية، الحكومة بأن تكون الموازنة اولويتها خصوصا ان وزير المال علي حسن خليل انجز المشروع فما الذي يمنع البدء بدراسته واحالته الى المجلس النيابي؟ اضاف "سمعنا عبر الاعلام ان تقرير الحسابات قد انجز ويتضمن اختلالات كنا اشرنا اليها في لجنة المال عندما بدأنا التدقيق بهذا الملف منذ العام 2010، لذلك اسأل لماذا لم تصل الحسابات الى المجلس النيابي ولجنة المال بعد؟"

واكد ان "العمل الرقابي للجان النيابية اهم من لجان التحقيق التي تدخلها السياسة، فيما لجنة المال ترتكز في متابعة ملف التوظيف على تقارير رسمية ومستندات في رقابتها وادعو جميع الحريصين على هذا الملف حضور اجتماعات اللجنة التي ستتابع عملها للنهاية".