حركة حماس استقبلت وفدا من "أطباء بلا حدود" في مخيم عين الحلوة

استقبلت حركة "حماس" وفداً من منظمة أطباء بلا حدود، برئاسة رئيس البعثة أموري غريغوار يرافقه فراس خوايلد وانجيلا بروكاتو، حيث كان باستقبالهم عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة.

واستهل شناعة بداية الترحيب بوفد المنظمة شاكراً الجهود التي تبذلها وتقدمها في سبيل التخفيف عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطنينية عموماً، ومخيم عين الحلوة خصوصاً.وحول آخر المستجدات السياسية أشار شناعة إلى أن القضية الفلسطينية اليوم تمر بمرحلة حساسة وخطيرة في ظل المساعي الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن.

بدوره قدّم وفد منظمة أطباء بلا حدود شرحاً مستفيضاً عن الخدمات التي يقدمونها داخل المخيمات الفلسطينية، إضافة إلى الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية داخل أحياء المخيمات، والتي تساعد اللاجئ الفلسطيني وتخفف من معاناته.