توقيف سوري في حاصبيا على خلفية دخول المنطقة خلسة

أوقفت دورية تابعة لأمن الدولة في بلدة حاصبيا السوري ض ا ح على خلفية دخوله المنطقة خلسة وتم تسليمه إلى مخفر قوى الأمن في حاصبيا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني

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