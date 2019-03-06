كشف مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، في حديث مع تلفزيون "النشرة"، أنه لن يقدّم استقالته خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اليوم في نادي الصحافة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة المالية لتلفزيون النشرة: لن أقدّم استقالتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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