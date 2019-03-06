المطارنة الموارنة: لتأمين العودة الآمنة للنازحين مع عودة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا

ابدى المطارنة الموارنة ارتياحهم إلى انطلاقة العمل الإجرائي، بعد أشهرٍ من التأخُّر في تشكيل الحكومة. وهم يدعون الى مزيدٍ من الإنسجام بين أعضائها وتعاونهم فريقَ عملٍ حول رئيسَي الجمهوريّة والحكومة، من أجل حسن التّصدّي السّريع للأزمات المُتراكِمة، ولا سيّما تلك التي تُصيب المواطنين في شؤونهم الحياتية، والبلاد في عصبها الاقتصادي بكل أبعاده: من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة وخدمات

وناشد الآباء بعد اجتماعهم الشّهريّ في بكركي برئاسة الكردينال مار بشارة بطرس الرّاعي، الأفرقاء السّياسيّين وضعَ حدٍّ للنّزاعات الجانبّية في ما بينهم، وتقديم مصلحة البلاد والشّعب على ما عداها. ويدعونهم الى التفاهم على الثوابت المصيرية، وأسس بناء الدّولة، والى التعالي على الشكليات. إنها الأبواب الرئيسيّة لتعزيز فرص الاستقرار المنشود.

وفي ما يتعلق بشأن النّزوح والنّازحين السّوريّين، حيا الآباء رئيس الجمهوريّة على موقفه الواضح والحازم من هذا الموضوع، كما من موضوع اللّجوء الفلسطيني. ويرَون فيه تعبيرًا صادقًا عن مسؤوليّاته الدّستوريّة وعن مصالح البلاد. كما يُحيّون انسجام معظم المواقف السّياسيّة المحليّة مع هذا الموقف الرّئاسيّ. ويدعون إلى خطةٍ سياسيّة ودبلوماسيّة وميدانيّة تكون قاعدةً للتّفاوض مع الجهات المعنيّة الإقليميّة والدّوليّة من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنّازحين السّوريّين، بالتّرافق مع إجراءاتٍ تُؤمِّن عودة اللّاجئين الفلسطينيّين النّازحين من سوريا الى لبنان.

اضاف البيان "إذا كان طرح موضوع الزّواج المدنيّ للنقاش جدّيًّا، يرى الآباء وجوب تنوير الشّعب اللّبنانيّ حول مفهومه ومفهوم الزّواج الدّينيّ في المسيحيّة والاسلام، وتصحيح المُقارَبات القانونيّة بما ينسجم مع ثوابت الحرّيّة والعيش المُشترَك والعقائد الدّينيّة ومفاهيم النّصوص الوضعية ومقتضيات التّعديل فيها وفي الدّستور، مع واجب المحافظة على الوحدة الدّاخليّة كأساس".