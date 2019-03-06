القاضية عون اوقفت 4 مساعدين قضائيين بتهم تقاضي رشاوى

ادعت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، أوقفت أربعة مساعدين قضائيين في محكمة التمييز والنيابة العامة بينهم كاتبان لدى قاضيي تحقيق في قصر عدل بعبدا، وهم: ح.ض،أ.ب ، ع.أ وأ.ش، بتهم تقاضي رشاوى.

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