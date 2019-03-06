رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب بولا يعقوبيان في جلسة مجلس النواب قائلا: "ليس صحيحًا أنّ أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النواب متفق عليهم مسبقًا بين الكتل كما هو وارد في الصحف وليترشح من يريد من الزملاء والانتخابات سرية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري ليعقوبيان:ليس صحيحا ان اعضاء مجلس محاكمة الرؤساء متفق عليهم مسبقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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