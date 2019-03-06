خارجية روسيا: لا نملك معلومات حول نشاط هيئات حراسة روسية في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على مقال نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، عن الشركات الروسية العسكرية الخاصة الّتي تعمل في ليبيا، "أنّها لا تملك معلومات حول نشاط هيئات حراسة روسية في ليبيا".

وكانت "تلغراف" قد نشرت مقالًا حول تواجد 300 مقاتل يخدمون ضمن شركة "فاغنر" الأمنية العسكرية المتواجدة في ليبيا، التّي تساند قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

مع التذكير أنّ الجنوب الليبي يعيش منذ فترة طويلة ظروفًا أمنية صعبة تتمثّل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.