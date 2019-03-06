رئيس السنغال أكد انه سيكون رئيسا لجميع السنغاليين: أحترم كل من صوّت لي

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، إنه سيكون رئيسا لجميع السنغاليين، مشددًا على احترامه لجميع من صوت في الانتخابات الرئاسية سواء له أو لمنافسيه.

وأضاف الرئيس المنتخب لفترة ثانية"سأكون رئيسا لجميع السنغاليين ، لأن هذا هو العبء الذي يقع على عاتقي بموجب الدستور، في نظري لم يكن هناك فائز ولا خاسر.. الآن بعد أن انتهت الحملة الانتخابية بالتأكيد أرى أنه لم يعد هناك ناخبين أو معسكرات تميزت بالألوان أو ترسيمها بخطوط حزبية، لا أري سوى معسكر واحد هو السنغال"

وأوضح ان "هذا العقد الجديد من الثقة الذى أقدره يحفزني على مضاعفة جهودي للقيام بما هو أكثر وأفضل .. كل صوت في 24 شباط سواء كان من الأغلبية الرئاسية أو من المعارضة، يستحق أن يُسمَع ويُحترم، لأنه يتمتع بنفس الحرية".