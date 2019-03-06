لافروف: نعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ان روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا، واوضح ان السعودية ترى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية في سوريا. ولفت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، الى ان روسيا تسعى لتعزيز علاقتها مع الدول الخليجية في مختلف المجالات.

واوضح لافروفانالمجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لسوريا بتقدم الحل السياسي، ونحن نعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.

واكد وزير الخارجية الروسي انه "لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية".اضاف "نود أن نسمع تفاصيل أكثر حول خطة أميركا لعملية السلام في المنطقة".

اضاف "ليس لدينا أية مبادرات لحل "الأزمة الخليجية" وندعم جهود الوساطة الكويتية".