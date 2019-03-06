السراج: ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أنّ "ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام".

وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا في العاشر من كانون الأول كسبيل لإنهاء الصراع القائم منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لكن تصاعد حدّة العنف وعدم وجود تفاهم بين المعسكرين المتنافسين حال دون إجراء الانتخابات.

ويُذكر أنّ السراج اجتمع في الأسبوع الماضي مع المستشار خليفة حفتر في أبوظبي، ولفت إلى "أنّهما التقيا من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنّب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري".