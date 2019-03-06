مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:لإطلاق سراح ناشطات محتجزات بالسعودية

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإطلاق سراح ناشطات محتجزات في السعودية. ورأت ان ملاحقة النشطاء السلميين في السعودية تتناقض مع روح الإصلاحات التي تقول الرياض إنها تنتهجها.

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