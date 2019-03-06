رئيس البرلمان العربي: التضامن هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار

أكّد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، أنّ "التضامن العربي هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدّد أمن الدول العربية وسيادتها واستقرارها"، منوّهًا بأنّ "هذا المطلب رفعه البرلمان بالفعل للقمة العربية المقبلة فى تونس نهاية الشهر الحالي".
وبيّن في تصريح له قبيل مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة "151" لمجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، أنّ "البرلمان العربي يعمل حاليًّا على وضع استراتيجية عربية موحّدة للتعامل مع إيران، في ظلّ رفضه للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي، وكذلك دعمها للميليشيات والجماعات المسلحة في عدد من الدول العربية".
وشدّد السلمي على "أهمية التنسيق بين البرلمان العربي والجامعة العربية والدول الأعضاء في ما يتعلّق بمواجهة المخطّطات الإسرائيلية في إفريقيا، من أجل التصدّي لمحاولات السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، التغلغل في إفريقيا والاضرار بالقضية الفلسطينية وبالمصالح العربية الإفريقية".
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