سلطات روسيا بصدد إطلاق 47 قمرا صناعيا مدنيا في غضون 3 سنوات

ذكر موقع المشتريات الحكومية الروسي، أنّ "روسيا ستقوم خلال 3 سنوات، وفي إطار برنامج الفضاء الفيدرالي لعام 2016 - 2025، بإطلاق 47 قمرًا صناعيًّا، على الشكل الآتي: 15 جهازًا فضائيًّا في عام 2019، 15 جهازًا عام 2020 و17 جهازًا سنة 2021".

وفي وقت سابق، لفتت مؤسسة "روس كوسموس"، إلى أنّ "اعتبارًا من نهاية عام 2018، ستضمّ الكوكبة المدارية الروسية 89 قمرًا صناعيًّا، تشمل الاستخدام الاجتماعي-الاقتصادي والعلمي والاستخدام المزدوج".