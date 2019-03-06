الأمم المتحدة: إنتاج كوريا الشمالية من الغذاء سجّل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد

أعلنت الأمم المتحدة أنّ "كوريا الشمالية سجّلت في عام 2018 أدنى مستوى من المحصول الزراعي منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب الكوارث الطبيعية الّتي شهدتها البلاد وافتقارها إلى الأراضي الصالحة للزراعة وعدم كفاءة الزراعة".

وأوضحت في تقرير حول "الحاجات والأولويات" في 2019، أنّ "إجمالي المحاصيل الزراعية في كوريا الشمالية بلغ في العام الماضي 4,95 مليون طنّ، أي أقلّ بنصف مليون طن ممّا كان عليه في 2017".

ونقل التقرير عن منسّق الأمم المتحدة المقيم لكوريا الشمالية تابان ميشرا، إشارته إلى أنّ "هذا أدنى مستوى من الإنتاج في أكثر من عقد، وقد أدّى هذا إلى فجوة غذائية كبيرة".

وأوضح المسؤول الأممي أنّ "النتيجة هي أنّ 10,9 ملايين شخص في كوريا الشمالية، أي 43 بالمئة من إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي بزيادة 600 ألف شخص عن العام الماضي، ممّا يزيد مخاطر سوء التغذية والأمراض".

وتعاني كوريا الشمالية من نقص غذائي حاد ومزمن من جرّاء العقوبات الدولية الشديدة المفروضة عليها، بسبب برامجها النووية والبالستية الصاروخية.