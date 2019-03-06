"كهرباء أسوان" تستعد لمنتدى الشباب العربي والإفريقي بتوفير 14 وحدة طوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال المهندس سامي عرفة أبووردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأسوان، إن الشركة تسخر كافة إمكانياتها من أجل ظهور محافظة أسوان بالصورة اللائقة في ظل استضافة منتدى الشباب العربي الإفريقي الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وأكد المهندس سامي أبووردة، أن الشركة استعدت بـ 14 وحدة لحالات الطوارئ لتأمين كل المواقع لأن هذا الحدث الإقليمي بداية الانطلاقة الكبرى للتنمية والاستثمار الحقيقي بمحافظة أسوان.

وأضاف "أبووردة" أنه جار استكمال الخطة الاستثمارية في ضوء توجيهات الوزارة بقيمة 2 مليار جنيه حتى عام 2020 لإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة على مستوى الشبكة في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وجرى تركيب 1163 محول على مستوى الشبكة وتركيب 615 كشك محول و11 ألف عمود جهد منخفض و1588 ألف عمود إنارة للجهد المتوسط، و12 موزعًا لفك الاختناقات والعمل على تطوير كافة محطات التغذية لتقديم خدمة جيدة للمواطن والعمل على توفير الطاقة اللازمة للمستثمرين الجادين في مختلف المجالات حرصا على دفع عجلة التنمية والاستثمار بجنوب الصعيد.