تقارير: كارلوس غصن يغادر محبسه في اليابان متخفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

غادر الرئيس السابق لشركة نيسان موتور،كارلوس غصن، محبسه في طوكيو اليوم الأربعاء بعد احتجازه لأكثر من 100 يوم بسبب تهم تتعلق بسوء السلوك المالي وخيانة الأمانة، وفقا للإعلام الياباني.

وشوهد رجل يعتقد أنه غصن، وهو يرتدى ملابس داكنة اللون بأشرطة عاكسة وقناعا وقبعة زرقاء مماثلة لقبعة لاعبى البيسبول، وهو يخرج من أبواب زجاجية لمركز الاحتجاز في طوكيو محاطا برجال الشرطة. وبث التليفزيون الياباني المشهد مباشرة.

كما تم نشر صورة في موقع "أساهي شيمبون" الإخباري لرجل بنفس التخفي يجلس في مركبة.

وكان غصن قد سدد في وقت سابق اليوم الأربعاء كفالة قدرها مليار ين (9ر8 مليون دولار) بعد أن رفضت محكمة طوكيو الجزئية أمس الثلاثاء طعنا من جانب ممثلي الادعاء على قرار الإفراج بكفالة عن غصن.

واتهم غصن 64 عاما، الذي ترأس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز، بالإبلاغ عن قيمة أقل من دخله بملايين الدولارات على مدار أعوام وتحويل خسائر استثماراته الشخصية إلى نيسان عام 2008.