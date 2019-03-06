الشرطة الإيطالية تجلي مئات المهاجرين من مخيم غير قانوني

من المقرر أن يتم إجلاء نحو ألف شخص اليوم الأربعاء من بلدة فقيرة بجنوب إيطاليا، في عملية شرطية واسعة النطاق.

ويأوي مخيم سان فيرناندو في معظمه عاملين مزارع مهاجرين، تم توظيفهم بصورة غير قانونية للعمل، في إطار أعمال تهيمن عليها غالباً عصابة ندرانجيتا المحلية.

وقال وزير الداخلية ماتيو سالفيني إنه تم نشر 600 رجل شرطة لإجلاء "نحو 900 شخص" لكي يتم نقلهم لمنشآت أخرى، وبعد ذلك سوف يتم إزالة المخيم.

وأفاد مراسل إذاعة ار ايه أي بأن العملية بدأت بصورة سلمية، على الرغم من أن الكثير من المهاجرين يخشون من أنه ربما يتم نقلهم لمكان بعيد عن أماكن عملهم.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي منظمة خيرية تعمل في سان فيرناندو، أمس الثلاثاء إنه تم إخبار المهاجرين بالمخيم أنه سوف يتم نقلهم دون ذكر المكان.

ويشار إلى أنه جرى محاولة إخلاء المخيم أكثر من مرة على مدار أعوام، وصدر أمر إخلاء جديد الأسبوع الماضي، في أعقاب وقوع ثالث حالة وفاة جراء اشتعال نيران في المخيم خلال 14 شهراً.