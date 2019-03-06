سول: توقف مفاعل "يونجبيون" في بيونج يانج العام الماضي

قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية علَّقت مفاعلاتها النووية في موقع "يونجبيون" منذ أواخر العام الماضي، موضحة أنه منذ ذلك الحين لم يتم رصد أي علامات تدل على أن بيونج يانج استأنفت تشغيل الموقع النووي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لرئيسة لجنة الاستخبارات بالبرلمان ، لي هي هون وممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة، قدم مسؤولو المخابرات الوطنية، بمن فيهم رئيس وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية سوه هون، هذا التقرير إلى البرلمان، أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن السلطات الكورية الجنوبية والجيش الأميركي على علم بمنشآت تخصيب اليورانيوم والصواريخ في الشمال، وأنهما يراقبان موقع "يونجبيون" عن كثب.

كما نفى التقرير وجود منشآة إضافية ادعت الولايات المتحدة وجودها في الشمال خلال قمة هانوي الأسبوع الماضي، موضحًا أنها منطقة إدارية تقع ضمن منشآت "يونجبيون" النووية.

وتناول التقرير أيضًا إمكانية قيام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بزيارة إلى سول ردا على زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن إلى بيونج يانج في سبتمبر الماضي.

كما قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إن بيونج يانج في حاجة إلى مراجعة استراتيجياتها بعد انهيار القمة الثانية مع الولايات المتحدة.