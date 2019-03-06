باكستان: هناك تراجع في حدة التوتر مع الهند

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء، إنه يبدو أن حدة التوتر بين باكستان والهند تتراجع.
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن قريشي القول لوسائل الإعلام في إسلام آباد " يبدو أن هناك تراجعاً في حدة التوتر بين الهند وباكستان، وهذا تطور إيجابي".
وأضاف" باكستان كثفت من جهودها الدبلوماسية، وقد قررنا إعادة المفوض السامي الباكستاني لنيودلهي".
وقدم قريشي الشكر لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لجهوده في تخفيف التوتر مع الهند، وقال" لم أرد قول ذلك، ولكن الدبلوماسية الخاصة نجحت".
وأوضح" تمكنت الولايات المتحدة عبر الدبلوماسية الخاصة من لعب دور في تخفيف التوتر بين باكستان والهند ". كما قال قريشي إن وزراء خارجية الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن لعبوا دوراً مهماً في تخفيف التوترات.
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