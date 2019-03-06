قوات عراقية تنفذ إنزالاً مظلياً لملاحقة داعش في صحراء الأنبار

ذكرت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، أن قوات عراقية نفذت إنزالاً مظلياً في صحراء الأنبار أقصى غربي البلاد، أسفر عن تدمير أهداف لتنظيم "داعش"، وذلك في إطار عملية عسكرية متواصلة ضد التنظيم.

وقالت مصادر في قيادة شرطة محافظة الأنبار إن "الفوج التكتيكي نفذ واجب إنزال مظلي مع الفرقة الأولى للجيش العراقي في صحراء الرطبه، ودمر عجلتين ومضافات، فضلاً عن إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش المطلوبين".

وتخوض القوات العراقية منذ أيام عملية عسكرية، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، لملاحقة فلول داعش المتوارية في الأودية والكهوف في صحراء العراق الغربية المحاذية للحدود العراقية السورية.

ونشرت السلطات العراقية الآلاف من قوات الجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تحسباً لتسلل عناصر داعش من الأراضي السورية بعدما أنهكتهم المعارك هناك.

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