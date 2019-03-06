ترامب يرشح المحامية جيسي ليو لمنصب رفيع في وزارة العدل الأميركية

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرشح جيسي ليو، المحامية الأميركية عن العاصمة واشنطن، لتصبح الثالثة بالتسلسل القيادي لوزارة العدل.
وأضافت الوكالة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين طلباً عدم الكشف عن هويتهما كون الإعلان عن ذلك لم يتم بعد، أنه تم اختيار ليو لتصبح مساعدة لوزير العدل، وهو منصب رفيع المستوى يشرف على قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة وقسم الضرائب وأقسام أخرى.
وكانت ليو مسؤولة عن عدة محاكمات بارزة عندما كانت محامية أمريكية في واشنطن، بما في ذلك قضايا تم تسليمها من جانب المحقق الخاص روبرت مولر.
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