كوريا الجنوبية ترصد ميزانية تكميلية لمواجهة مشكلة الغبار

ذكرت شركة "نومورا" للأوراق المالية أن الغبار الذي غطى كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة سيكون له تأثير اقتصادي محدود، لكن سيزيد احتمال تمرير الحكومة ميزانية تكميلية .
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن الشركة قولها في تقرير صدر اليوم إن حزمة الإنفاق يمكن أن تأتي في أقرب وقت في الربع الثاني من هذا العام.
وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن قد ذكر في وقت سابق من اليوم أن ميزانية تكميلية يمكن أن تساعد في زيادة عدد أجهزة تنقية الهواء في مراكز الرعاية الطبية ورياض الأطفال.
وتابعت الشركة أنه على الرغم من أن التأثير الاقتصادي المباشر سيكون "محدودا للغاية" ، فإن التلوث سيمثل قلقاً سياسياً كبيراً لحكومة مون بسبب المخاوف الصحية.
ورغم ذلك فإن التلوث يعد مشكلة أقل خطراً بكثير من تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" التي قتلت العشرات في عام 2015 .
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