الرئيس الصيني يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع السنغال

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" أهمية تنمية العلاقات مع السنغال، والعمل على رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين نحو مستوى أعلى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال بينج –في رسالة تهنئة إلى ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للسنغال- إنه يولي أهمية كبيرة

لتنمية العلاقات بين الصين والسنغال، ويريد أن يعمل مع سال لرفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية إلى مستوى أعلى، عن طريق إفساح المجال كاملا لدور البلدين، كرئيسين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)، من أجل منفعةالبلدين وشعبيهما.



وكان المجلس الدستوري في السنغال قد أعلن أمس رسميا فوز الرئيس ماكي سال بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في 24 فبراير الماضي.



وذكر المجلس في بيان صحفي أن الرئيس ماكي سال حصل على 58,26 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين متقدما على مرشح المعارضة إدريسا سيك الذي حل في المركز الثاني بعد نيله 20,50 بالمئة من الأصوات.

