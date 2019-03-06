العراق: عناصر داعش المنقولين من سوريا سيحاكمون داخل البلاد

كشف مجلس إنقاذ الأنبار غربي العراق، اليوم الأربعاء، أن أي عنصر من "داعش" يسلم نفسه بسوريا ينقل إلى العراق، بغض النظر عن جنسيته، مبينا أن هؤلاء سيتم محاكمتهم وفقا للقوانين العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رئيس المجلس حميد الهايس إن أي عنصر من داعش يسلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتم نقله إلى العراق، بغض النظر عن جنسيته، موضحا أن عدد هؤلاء مع أطفالهم ونسائهم يصل إلى
يذكر أن العراق تسلم في وقت سابق، من قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 380 من عناصر "داعش" غالبيتهم عراقيون، بهدف محاكمتهم داخل البلاد، وفقا للقوانين العراقية.
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