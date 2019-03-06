الرئيس العراقي: مكافحة الإرهاب لن تتحقق بالوسائل العسكرية فقط

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء إن مكافحة الإرهاب لن تتحقق بالوسائل العسكرية فقط، ولابد من تعاون دولي وإقليمي للقضاء عليه، مشددا على أهمية ترتيب الأوضاع السياسية في المناطق التي تحررت من تنظيم (داعش)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
في طور الانتهاء".
وأضاف الرئيس العراقي ـ في كلمة له خلال ملتقى السليمانية الدولي، أن "النصر الذي تحقق ضد تنظيم (داعش) في غاية الأهمية لأنه قضى على الخلافة المزعومة، وتم تحرير الساحة العراقية من تواجد داعش العسكري، إلا أن هناك بعض البؤر لهذا التنظيم لا تزال باقية على الساحة السورية، وهي
وتابع: يجب أن نقر بأهمية الانتصار العسكري، ولكن في نفس الوقت يجب آلا نستخف بحجم التحدي القائم لأنه - حتى الآن - لم يتم استئصال خطر الإرهاب وداعش، فهناك عناصر لهذا التنظيم لا تزال منتشرة بين الساحتين العراقية السورية، وربما يكون لهم الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم فضلا عن الأعداد الكبيرة من التنظيمات المتطرفة الأخرى الموجودة في الساحة السورية والتي تمثل خطرا كبيرا".
وشدد على ضرورة استمرار الجهد الاستخباراتي والأمني لأن عملية
وبشأن تشكيل الحكومة، توقع الرئيس العراقي استكمال التشكيلة الوزارية خلال أسبوع أو أسبوعين.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشار صالح إلى أن "قضية الفساد لا تعالج بالشعارات وإنما بالإجراءات العملية"، مضيفا أن الفساد تحول إلى "دولة عميقة تعرقل بناء الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون"، مؤكدا أنه في حال لم يستطع العراق مواجهة الفساد "لن نستطيع القضاء على دوامة العنف والأزمة في العراق".
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