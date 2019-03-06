خروج بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا الأبرز في عناوين الصحف الألمانية

سيطر خروج بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته على ملعبه أمام توتنهام هوتسبرز الإنجليزي بهدف نظيف في إياب دور الـ 16 على عناوين الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وخرجت صحيفة "فيستفاليش روندشاو" بعنوان يقول "0-1 ضد توتنهام.. دورتموند خارج البطولة"، في إشارة لتوديع أسود الفيستيفال دوري الأبطال.
وذكرت صحيفة "فاز" في عنوانها الرئيسي "دورتموند يتعثر.. توتنهام يضرب"، وذلك بعد خسارة الفريق الألماني في ملعبه (0-1)، ليودع البطولة بعد خسارته أيضًا في الذهاب (0-3).
كما أبرزت الصحيفة قرار يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني المانشافت باستبعاد ثلاثي فريق بايرن ميونخ، حيروم بواتينج وتوماس مولر وماتس هوملز خارج قائمة المنتخب قائلة "لوف يزيح
واهتمت صحيفة "بيلد" أيضًا بقرار لوف، لتأتي بعنوان "لهذا السبب أقصى لوف الثلاثي بطل العالم"، في إشارة لعزم مدرب ألمانيا على الدفع باللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، مودعًا حرسه القديم.
كما حملت صحيفة "ابيندتسايتونج" عنوانًا رئيسيًا حول نفس الموضوع يقول "لوف يلقي بالبايرن خارج المانشافت"، في إشارة لقرار استبعاد الثلاثي من قائمة ألمانيا.
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