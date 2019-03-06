أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي تسببت في مقتل أكثر من 40 شخصا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح المكتب الأممي - في بيان أنه وفقا للتقديرات الحكومية، فان الفيضانات دمرت 300ر1 منزل وألحقت أضرارا بنحو 500ر2 آخرين في 9 أقاليم؛ ما خلف الآلاف دون مأوى أو
وأضاف البيان أن مئات المواطنين إما أصيبوا أو فقدوا، كما أثرت الفيضانات على ما لا يقل عن 300ر15 شخص في إقليم قندهار وحده، الذي يعد الأكثر تضررا، ذلك وفقا لبيانات وكالة إدارة الكوارث التابعة للحكومة الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الفيضانات تتسبب في مقتل 40 شخصًا بجنوب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.