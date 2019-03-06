وزير خارجية باكستان يصف تراجع حدة التوتر مع الهند بـ"التطور الإيجابي"

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، إنه يبدو أن التوتر بين بلاده والهند بدأ يتراجع، واصفا ذلك بـ"التطور الإيجابي"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الهند، كما سيقوم وفد باكستاني قريبا بزيارة نيودلهي، لبحث مشروع ممر كارتاربور للزوار السيخ.
وأضاف قريشي - في تصريح أن باكستان قررت إعادة المفوض السامي الباكستاني إلى
وأعرب الوزير الباكستاني عن امتنانه لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والدور الذي لعبه في الأزمة الأخيرة، مشيرا
يذكر أنه من المقرر أن يتم افتتاح ممر كارتاربور رسميا العام المقبل، الذي يقع على بعد 120 كيلو مترا إلى الشمال من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، وسيكون مخصصا لعبور الزوار السيخ من الهند دون تأشيرات الدخول لزيارة الأماكن المقدسة للسيخ على الأراضي الباكستانية.
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