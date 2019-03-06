كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهرام قاسمي سفيرا لطهران في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر إيراني رسمي اليوم الأربعاء أن طهران عينت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سفيرا لها في باريس.

وحسب الوكالة الفرنسية، قررت كل من فرنسا وإيران تبادل السفراء بعد أزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر.

وذكرت وكالة "إسنا" الطلابية الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم الخارجیة بهرام قاسمي أنه سیترك قریبا مهمته کمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وفي معرض رده علی سؤال مراسل"إسنا" علی هامش مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، قال قاسمي إن شخصا جدیدا سیحل محله عقب مغادرته المنصب الحالي.

وأشارت "إسنا" إلى أن الأنباء المتداولة تشير إلى توجه قاسمي إلی العاصمة الفرنسیة باریس بعد الإجراءات الشكلية والبروتوکولیة لیبدأ مهمته کسفير لإيران في فرنسا.

في المقابل أعلنت السفارة الفرنسية لدى طهران اليوم الأربعاء أن باريس عينت فيليب تيه بو سفيرا جديدا لها في طهران.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية سيباشر تيه بو، مهامه لدى طهران خلال الأسابيع القادمة، خلفا لفرانسوا سنمو.

وكان تيه بو ممثل فرنسا السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير اللجنة النووية الفرنسية لشؤون العلاقات الدولية.

كما كان قد تولى حقيبة سفارة فرنسا في باكستان من عام 2011 حتى 2014 وكان سفيرا لدى كوريا الجنوبية من عام 2005 حتى 2009 ومن الأشخاص الذين يمتلكون خبرة تجاه قضايا الدول الآسيوية.

وشهدت العلاقات بين البلدين فترة من التوتر الشديد في صيف 2018 ولم يعد لأي منهما سفير لدى الآخر منذ أكثر من ستة أشهر.