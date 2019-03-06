كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن زعيم حزب سوداني معارض اعتُقل بسبب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات السودانية سراح عمر الدقير المعارض، رئيس حزب المؤتمر السوداني، الذي كان معتقلا منذ ديسمبر على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه أمس، وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة الاحتجاجية في 19 ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.



وبعد ساعات من إطلاق سراحه، كتب الدقير في تغريدة على تويتر "نؤكد التزام حزبنا بإعلان (الحرية والتغيير). من جهة أخرى قام تجمع المهنيين السودانيين (تجمع غير رسمي) وحلفاؤه، أمس، بإضراب شامل عن العمل، ضمن خطوات تصعيدية وصولا لتنفيذ اعتصام كامل لتحقيق مطالبهم في تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه عن الحكم، ومن ضمن المشاركين في الإضراب النقابات الطبية وتحالف المحامين الديمقراطيين وتجمع المصرفيين فضلا عن شبكة الصحفيين السودانيين.