كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع وزاري عربي بالقاهرة بشأن التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدى للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة أحمد قطان وزير شؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية للنظر فى خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدى للمخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى أفريقيا والاضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير في منهجية وأسلوب التصويت الأفريقي في المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.