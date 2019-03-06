كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة وزارية عربية تناقش تدخلات إيران في الشأن الداخلي العربي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعها بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين.

وناقشت اللجنة على هامش أعمال الدورة العادية “151” لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الصومال، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.