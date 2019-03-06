كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة سوداء للملذات الضريبية من الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال، كما انه من المنتظر أن يتبنى مندوبو الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة، لكنهم ما زالوا يدرسون إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرمودا التابعة لبريطانيا إلى القائمة حسبما قال المسؤول.



وستضاف سلطنة عمان وجزر في الكاريبي والمحيط الهادي إلى القائمة الجديدة، التي تضم حاليا ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".