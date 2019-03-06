كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب بإندونيسيا إلى 16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى في انهيار منجم ذهب غير قانوني في جزيرة سولاويزي الإندونيسية الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 16 شخصًا مع استمرار البحث عن مزيد من الضحايا والناجين المحتملين.

وحسبما أفادت وكالة "إفي" الإخبارية، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه يمكن أن يكون هناك ما بين 30 إلى 100 شخص دفنوا تحت الأنقاض بعد انهيار المنجم، الواقع في منطقة بولانغ مونغوندو الجبلية في شمال سولاويزي.

وقد تم،حتى الآن، إنقاذ 18 شخصًا من المنجم، الذي انهار بعد سقوط هياكل الدعم الخشبية في ليلة 26 فبراير.