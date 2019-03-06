كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مليارات دولار حجم الاستثمارات الهندية المتوقعة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح راهول كولشيرشيت، سفير الهند بالقاهرة، بأن هناك عدة شركات هندية تدرس حاليا فرص الاستثمار فى مصر، دون أن يحدد قطاعات بعينها، حيث قدر السفير خلال مؤتمر، تم عقده أمس، قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر بـ3 مليارات دولار.



وذكر أن الفترة الماضية شهدت زيارة لوفد من اتحاد الصناعات المصرية للهند لبحث فرص الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستشهد تعاونًا بين مصر والهند بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد أساس النمو الاقتصادى للدول.