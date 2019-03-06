كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحذر من أسوأ أزمة غذاء فى 10 سنوات بكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنّ إنتاج كوريا الشمالية من الغذاء العام الماضي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات حيث ضربت الكوارث الطبيعية البلاد، التى لا زالت بالفعل تحت وطأة عقوبات دولية تعجيزية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وكانت كوريا الشمالية تواجه مشكلة نقص الغذاء المزمن في مواجهة نظام الحصص التموينية التابع للدولة والعقوبات الدولية المفروضة على برامجها النووية والصاروخية.

وفي العام الماضي دعت بيونج يانج إلى "معركة شاملة" ضد "موجة حر غير مسبوقة"، وحذرت مهمتها في الامم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي من أزمة غذاء.

وقالت الأمم المتحدة، إن موجة الحر التي طال أمدها إلى جانب الإعصار والفيضانات أثقلت حصاد الغذاء الذي سجل انخفاضا بنسبة 9 في المئة منذ عام 2017 إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.