كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تقرر إعادة مفوضها السامي إلى نيودلهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن التوترات بين الهند وباكستان آخذة في الانخفاض.

ونقلت محطة جيو نيوز التلفزيونية عن "قريشي"، أن باكستان قررت إعادة المفوض السامي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وحسب "جيو نيوز"، قال "قريشي": "يبدو أن التوتر بين الهند وباكستان آخذ في التراجع، وهذا تطور إيجابي".

وأعلن "قريشي"، أن وفدًا باكستانيًا سيزور نيودلهي، لبحث ممر كارتاربور المقترح مع المسؤولين الهنود، حيث يمكن للمصلين الدينيين الهنود أن يسافروا إلى مكان للعبادة يقع بالقرب من الحدود دون تأشيرة.

كما شكر "قريشي"، وزراء خارجية؛ الصين، وتركيا، وروسيا، والإمارات، والأردن، على المساعدة في الحد من التوتر في المنطقة.