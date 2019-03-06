كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبور 76 ألف مهاجر للحدود بين أمريكا والمكسيك فى فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاعف عدد العبور للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018 وسجلت رقما قياسيا في الـ12 عاما الماضية، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن دورية الحدود.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اليوم، أنه فى الإجمالى، تم القبض على 76103 مهاجر في الحدود الجنوبية للبلاد، مقارنة مع 36751 في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لوزارة الجمارك وحماية الحدود.