كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد "العمال الكردستاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير، سليمان صويلو، القول إن منظمة حزب "العمال الكردستاني" الإرهابية تعيش أسوأ أيامها.

​وقال "تركيا ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب العمال الكردستاني".

​وأضاف وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".

وتابع صويلو "تركيا لها الحق في ترقب وتعقب الفعاليات المضادة لها في الخارج، كما تفعل فرنسا والولايات المتحدة وبلدان أخرى".

وأضاف الوزير "من واجبنا تعقب الأشخاص المتورطين بالإرهاب، من أجل سلامة السياح الأوروبيين والعرب، وهناك تعاون مشترك في هذا الصدد بين تركيا وتلك البلدان".