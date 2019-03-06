كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تسارع لإعادة بناء مواقعها النووية بعد فشل قمة "كيم-ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ رصد إعادة بناء متسارع لموقع صاروخى نووى فى كوريا الشمالية بعد يومين فقط من انتهاء قمة الرئيسان دونالد ترامب - كيم جونج - أون في وقت مبكر دون اتفاق.

وعادة ما كان يتم استخدام محطة سهاى لإطلاق الأقمار الصناعية، وهي منشأة الإطلاق الفضائي الوحيدة في البلاد، لكن المنشأة تستخدم تكنولوجيا مشابهة تستخدم في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال باحثون في "بيوند باراليل"، إن النشاط المتجدد قد يوحي بأن كوريا الشمالية تحاول الرد بعد أن رفضت الولايات المتحدة مطالبها في قمة هانوي.

ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز"، أنّه تم تحديد فى ما وراء الحدود الموازية مؤخراً 20 موقعاً صاروخياً سرياً فى كوريا الشمالية.

وقال أحد المحللين، فيكتور شا، لشبكة إن بي سي: "إن النشاط الذي يقومون به الآن يتماشى مع الاستعدادات للاختبار، على الرغم من أن الصور حتى الآن لا تُظهر نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق.

وأضاف "يبين لنا النشاط على أرض الواقع أن لديها قدرات صاروخية نووية عابرة للقارات ليست فقط تطورية، ولكن في مرحلة النموذج الأولي، لقد قاموا بالفعل باختبار عدد قليل من هذه ، ويبدو أنهم يعدون منصة الإطلاق لفعل آخر".